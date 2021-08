Légumes de saison : l’artichaut et ses vertus pour notre santé

Parmi les fruits et légumes de saison, il y a l’artichaut qui s’invite au menu de nos étés et qui régale toute la famille. On le savoure de façon ludique en le dépareillant une à une de ses feuilles que l’on déguste tour à tour. On fond aussi pour son coeur tendre au goût légèrement amer. En salade d’été en coque d’artichaut ou simplement agrémenté d’une bonne vinaigrette, ce légume ravit nos papilles gustatives.

Cette drôle de boule feuillue qui se dresse sur sa tige rigide et épaisse pouvant atteindre jusqu’à 1,5 mètre de hauteur est en fait une plante herbacée de la famille des astéracées comme le précise vivreici.be. L’artichaut pousse sur des sols riches et bien drainés et se dore la pilule au soleil sous des climats plutôt tempérés et chauds en Espagne, en Italie mais également en Bretagne.

Bien au-delà de ses saveurs si particulières, l’artichaut est un nutriment riche de bienfaits pour notre santé. Découvrons les propriétés que renferme ce délicieux légume.