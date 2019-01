Le yoga, une pratique aux stupéfiantes vertus

Les vertus du yoga ont été démontrées scientifiquement et pourraient convaincre certains à pratiquer ce sport ancestral.

On ne compte plus les vertus du yoga. Si ses bénéfices sur la souplesse ou l’équilibre pouvaient paraître évidents, d’autres sont plus surprenants.

Le yoga améliore les fonctions cognitives, la mémoire et l’attention. Ceci a été scientifiquement prouvé par des chercheurs qui ont évalué ses bienfaits via un test intellectuel. L’impact du yoga a été si fort pour la neuroscientifique Sara Lazar qu’elle s’est résolue à se consacrer entièrement à cette discipline: "J’ai décidé de changer mes recherches pour les mener exclusivement sur ce qui arrive au cerveau quand on fait du yoga", a-t-elle déclaré.

"On est convaincus que c’est très bon pour la santé"

Mais les avantages du yoga sont variés et cette pratique n’influence pas uniquement le cerveau. L’enchaînement des positions serait bénéfique, en particulier pour les problèmes liés à l’anxiété et à la dépression. "J’ai dépassé mon traumatisme", a notamment témoigné Seraphine Kugutegure, survivante du génocide rwandais.

Ses effets peuvent aussi diminuer le risque de développer des maladies cardiovasculaires en diminuant notamment l’indice de masse corporelle, le cholestérol et la pression artérielle. Il renforce aussi les os pour les personnes atteintes d’ostéoporose et réduit le taux de sucre chez les diabétiques. Encore plus insolite, il améliore la vie sexuelle car il a un effet substantiel sur le désir, l’excitation ou encore l’orgasme.

Enfin, il renforcerait notre système immunitaire sur le long terme, ce qui explique pourquoi certains médecins l’ont déjà adopté comme complément de la médecine traditionnelle.