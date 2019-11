Le vapotage n'est pas sans risque pour le système cardiovasculaire.

"Les études sur la pollution de l'air montrent que les particules fines (moins de 2,5 microns) pénètrent dans la circulation sanguine et ont des effets sur le cœur . Les données sur les e-cigarettes pointent dans cette direction", poursuit-il.

"Les e-cigarettes contiennent de la nicotine, des particules fines, des métaux et des arômes, ce n'est pas simplement de la vapeur d'eau inoffensive", souligne l'auteur principal de ces travaux, le Pr Loren Wold, de l'université de l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis).

Ils demandent davantage d'études sur les arômes contenus dans les liquides de vapotage: "Si la plupart sont réputés sûrs quand ils sont ingérés, leurs effets sont peu connus lorsqu'ils sont inhalés". En outre, les auteurs de l'étude réclament plus de travaux sur l'utilisation des cigarettes électroniques sur une longue durée , alors que c'est son usage sur le court terme qui est le plus souvent étudié.

Cette étude , qui compile les précédents travaux sur le sujet, est publiée par la Société européenne de cardiologie (ESC), Cardiovascular Research. Les auteurs pointent l'action de la nicotine , qui augmente la pression sanguine et le rythme cardiaque, ainsi que des particules fines , qui peuvent provoquer un durcissement des artères et des inflammations.

Une longue controverse

Cette étude est un épisode de plus dans la longue controverse autour des cigarettes électroniques.

D'un côté, des autorités sanitaires comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) jugent qu'elles ne peuvent être considérées comme un outil de prévention du tabagisme en raison du peu de recul qu'on a sur leurs effets potentiels. Cette position fait bondir le camp des pro-vapotage, auquel appartiennent la plupart des tabacologues.

Car pour les personnes qui fument déjà, un consensus scientifique existe sur le fait qu'il est moins nocif de vapoter que de fumer du tabac.

La nicotine reste mais les substances cancérigènes présentes dans les cigarettes ne sont plus inhalées. En effet, le vapotage consiste à inhaler des vapeurs créées par le chauffage, et non la combustion, d'un liquide qui contient la plupart du temps de la nicotine, hautement addictive mais pas cancérigène.