Le vaccin contre la grippe serait sûr tant pour la mère que pour l'enfant.

Malgré les réticences de certains parents, il semblerait que la vaccination contre la grippe des femmes enceintes ne pose pas de problèmes de santé chez l'enfant.

Des chercheurs canadiens et américains ont mené une vaste étude pour voir s'il existait un lien entre le vaccin contre la grippe H1N1 de 2009 pendant la grossesse et la santé de 104.249 enfants, dont 31.295 étaient nés de mères vaccinées alors qu'elles étaient enceintes.

Les enfants nés de mères vaccinées ne semblaient pas enregistrer de risque accru de cancers, d'infections ou de maladies chroniques au cours de leurs 5 premières années de vie.

L'équipe de chercheurs a cependant noté que le taux d'infections gastro-intestinales était légèrement plus bas chez les enfants dont les mères avaient reçu l'injection alors que le risque d'asthme infantile était légèrement plus élevé. Ils ont toutefois précisé que ces associations étaient très limitées et qu'elles pouvaient résulter d'autres facteurs qui n'avaient pas été pris en compte dans l'analyse.

Les femmes enceintes et les nouveau-nés sont deux des groupes démographiques qui encourent le plus de risques de maladies graves pendant les épisodes de pandémie de grippe et les épidémies saisonnières. De nombreux pays recommandent aux femmes enceintes de se faire vacciner pour se protéger ainsi que leur enfant à naître.

On notera cependant que les taux de vaccination restent très faibles, surtout en Europe et en Amérique du Nord, de nombreuses femmes redoutant les effets secondaires de la vaccination.

De précédentes recherches avaient fourni des preuves substantielles de l'absence de risque pour les nouveau-nés du vaccin contre la grippe bien que peu d'études se soit intéressées aux effets sur le long terme de cette vaccination. Bien que les chercheurs notent que la dernière étude en date ne se fonde que sur l'observation et ne peut pas montrer de lien de cause à effet, selon eux, les résultats sont rassurants. Ils argumentent même sur l'innocuité du vaccin tant pour la mère que l'enfant dans un éditorial.

Ils ont ajouté qu'il était cependant nécessaire de poursuivre les recherches, surtout avec différents types de vaccins contre la grippe, afin d'obtenir des résultats plus vastes. Mais ils ont tenu à conclure sur le fait que "surtout en cette période de peur contre les vaccins et de désinformation, il est de notre devoir d'être clairs: la vaccination des femmes enceintes permet de sauver des vies".