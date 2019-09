Le thé protégerait-il le cerveau du temps qui passe?

Une équipe internationale a mené des recherches sur un petit échantillon de population montrant que la consommation de thé pouvait améliorer la structure du cerveau et qu'elle contribuerait peut-être à le protéger du déclin cognitif en lien avec l'âge.

Cette étude, dirigée par des chercheurs de la National University of Singapore (NUS) et des universités britanniques d'Essex et de Cambridge, a suivi 36 sujets en bonne santé âgés de plus de 60 ans. Les participants ont été classés en trois groupes selon leur consommation de thé vert, de thé oolong (wulong) et de thé noir entre leurs 45 ans et le moment de l'étude, à 60 ans.

Tous les participants ont passé des tests neuropsychologiques et des IRM pour mesurer leur fonctionnement cognitif et analyser la structure de leur cerveau.

Les scientifiques ont aussi rassemblé des données concernant leur santé, leurs habitudes de vie et leur bien-être psychologique.

Les personnes qui buvaient du thé vert, oolong ou noir au moins 4 fois par semaine pendant environ 25 ans affichaient une meilleure organisation cérébrale, associée à un bon fonctionnement cognitif.



Le thé a un impact sur le cerveau

"Nos résultats montrent pour la première fois une contribution positive de la consommation de thé sur la structure du cerveau, et suggèrent que la consommation régulière de thé a un effet protecteur contre le déclin de l'organisation cérébrale en lien avec l'âge", a commenté le professeur assistant Feng Lei, chef d'équipe de l'étude, dont les résultats ont été relayés par la revue Aging.

"Prenez l'analogie du trafic routier comme exemple: considérez les régions du cerveau comme des destinations alors que les connexions entre les régions du cerveau sont des routes. Lorsqu'un système routier est mieux organisé, le mouvement des véhicules et des passagers est plus efficace et utilise moins de ressources. De même, lorsque les connexions entre les régions cérébrales sont plus structurées, la gestion de l'information peut être réalisée plus efficacement", a expliqué Feng.

Meilleur fonctionnement cognitif

Une étude précédente, réalisée par le même directeur d'études, avait déjà montré que la consommation quotidienne de thé semblait réduire de 50% le risque de déclin cognitif chez les adultes âgés.

"Nous avons montré au cours de nos études précédentes que les buveurs de thé affichaient un meilleur fonctionnement cognitif que les non-buveurs. Nos résultats actuels en lien avec les réseaux cérébraux viennent étayer indirectement nos résultats précédents en montrant que les effets positifs de la consommation régulière de thé étaient le résultat d'une organisation cérébrale améliorée provoquée en empêchant les perturbations des connexions interrégionales", conclut-il.

Il faut cependant noter que le faible échantillon de participants à cette étude ne permet pas de tirer de conclusions trop hâtives sur les effets bénéfiques du thé.