Le statut socio-économique affecte-t-il l'ostéoporose?

Des chercheurs européens ont trouvé un lien entre le fait d'être marié et de bien gagner sa vie et un risque moins important de certaines fractures au-delà de cinquante ans.

Une équipe de l'Université britannique de Southampton, ainsi que des chercheurs des Universités d'Oxford, de Bristol, et d'Aalborg et du Sud Danemark ont cherché à voir si le statut socio-économique, mesuré par le salaire et le statut marital, avait une incidence sur le risque de fracture de la hanche, du poignet ou de l'humérus chez les personnes de 50 ans et plus.

En utilisant des données médicales nationales danoises, les scientifiques ont collecté des informations concernant 189.838 patients ayant souffert de fractures en les comparant à celles de 189.838 autres patients des mêmes âges et genres mais qui n'avaient pas subi de fractures osseuses.

Les données comprenaient des informations sur le statut marital des sujets (mariés ou non, divorcés, veufs ou veuves ou célibataire), leur zone de résidence (rurale, intermédiaire ou citadine) et leurs salaires.

Les scientifiques ont aussi pris en compte leur consommation de tabac et d'alcool.

Les résultats ont montré que les patients qui gagnaient le mieux leur vie étaient bien moins susceptibles de subir l'une des trois fractures précitées que les personnes qui affichaient un salaire moyen.

De plus, les personnes mariées enregistraient aussi un risque bien moindre de ces trois types de fractures osseuses que les personnes célibataires.

Le professeur Nicholas Harvey, en charge de cette étude a commenté: "On recense plus de 500.000 os fracturés dus à l'ostéoporose chaque année au Royaume-Uni pour un coût de £4,4 milliards, avec un impact immense sur la santé et la survie".

"Nous ne savons pas avec exactitude comment le mariage peut protéger du risque de fracture mais des études montrent qu'il protège de certains problèmes de santé, probablement grâce à de nombreux facteurs liés à la santé physique et mentale, à la sécurité et au statut économique", a ajouté le directeur de l'étude.

Ces résultats ont été relayés (en anglais) par la revue Osteoporosis International.