Le sport, aussi efficace que les médicaments pour contrer l'hypertension?

Au cours de recherches présentées comme uniques en leur genre, des scientifiques ont trouvé que l'exercice physique pourrait être aussi efficace que les traitements médicaux pour abaisser une tension trop élevée. Mais ils tiennent cependant à préciser que de plus amples recherches sont nécessaires avant que les patients n'arrêtent de prendre leurs traitements.

Ces nouvelles recherches, menées par une équipe scientifique britannique, allemande et américaine, ont pris en compte 194 essais cliniques qui s'intéressaient à l'impact des médicaments sur la baisse de la tension sanguine systolique et 197 autres qui analysaient les effets de l'exercice physique structuré sur cette même tension. Toutes ces études comprenaient au total 39.742 participants.

Ce qu'ils appelaient exercice structuré n'était autre que des exercices d'endurance (marche, jogging, running, cyclisme et natation), des entraînements fractionnés de haute intensité, de la résistance dynamique (avec des poids ou le poids du corps comme la planche) ou une combinaison d'endurance et de résistance.

Les résultats ont montré que la tension sanguine était plus basse chez les participants sous traitement médicamenteux que chez ceux qui suivaient un programme d'entraînement physique.

En revanche, lorsque les chercheurs analysaient uniquement les participants atteints d'hypertension, en excluant de leur suivi les jeunes participants en bonne santé affichant une tension normale, ils ont trouvé que l'exercice semblait être aussi efficace que la plupart des médicaments prescrits.

Les chercheurs ont aussi ajouté qu'ils avaient trouvé des "preuves irréfutables que le fait d'allier endurance et exercices de résistance dynamique permettait de réduire [la tension sanguine systolique]."

Ils ont tenu à préciser que bien que leurs résultats semblent prometteurs, il est encore trop tôt pour remiser ses médicaments contre la salle de sport. De plus, un moins grand nombre d'études se sont intéressées aux effets de l'exercice structuré, avec moins de participants que ceux sous traitement.

Il ressort cependant que le fait d'augmenter son activité physique, en plus des médicaments, pourrait être bienvenu.

"A partir des ces recherches, nous ne pensons pas que les patients devraient arrêter de prendre leurs traitements antihypertensifs", a noté l'auteur le Dr. Huseyin Naci. "Mais nous espérons que nos résultats entraîneront des discussions argumentées entre les cliniciens et leurs patients."

Le Dr. Naci a aussi ajouté que le fait de simplement prescrire du sport aux patients n'était pas évident à mettre en place.

"C'est une chose de recommander aux médecins de commencer à prescrire de l'exercice à leurs patients mais nous avons aussi besoin d'être conscients des conséquences de ressources induites et de s'assurer que les patients auxquels on a prescrit de l'exercice peuvent y adhérer et qu'ils peuvent vraiment en tirer profit."

Les nouvelles recommandations ont récemment abaissé le seuil de forte tension artérielle systolique de 140/90 mm Hg pour les personnes de moins de 65 ans à 130/80 mm Hg. Cela signifie qu'un plus grand nombre de personnes entrent désormais dans la catégorie des patients souffrant d'hypertension.