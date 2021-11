Le spinning, ce sport d’intérieur qui prend soin de votre coeur

À l’approche de l’hiver, voici un sport à pratiquer depuis son salon ou sa salle de sport : le spinning. Cette activité plutôt intense se pratique sur un vélo d’intérieur, en rythme sur une musique au tempo élevé. Son but ? Faire grimper l’intensité et le rythme cardiaque.

Un vélo d’intérieur sur une roue. Si vous êtes un néophyte des salles de sport, vous avez sûrement croisé le chemin de ces vélos de spinning. Ces vélos d’appartement "améliorés" sont reconnaissables car ils ne reposent que sur une seule "roue". Il s’agit de l’outil principal pour pratiquer le "spinning", un sport de haute intensité, mêlant musique rythmée et cardio-training.

Développé par Jonathan Goldberg aux Etats-Unis au début des années 1990, le spinning combine méthode d’entraînement motivante et musique cadencée.

Il se pratique sur le spin-bike, un vélo "ergonomique" créé pour ressembler aux vélos d’extérieur. Ce sport permet de développer son endurance cardio-vasculaire, de tonifier les quadriceps et les ischio-jambiers en plus de travailler le dos et les hanches. Il aide en outre à perdre du poids. Comptez une dépense énergétique de 400 à 900 kcal pour une heure d’entraînement.