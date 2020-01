Le sommeil jouerait un rôle dans la survenue de la fibrose pulmonaire.

Des chercheurs britanniques ont montré que les personnes qui dormaient régulièrement beaucoup plus ou beaucoup moins que la moyenne étaient plus susceptibles de développer une fibrose pulmonaire, en comparaison avec celles qui se reposaient sept heures par nuit.

Risque triplé chez les gros dormeurs

Après avoir trouvé que l'altération de l'horloge biologique des souris pouvait rendre les rongeurs plus susceptibles de développer une fibrose pulmonaire, les chercheurs voulaient voir si les rythmes de sommeil (circadiens) pouvaient être liés à la maladie chez l'homme. La fibrose pulmonaire est une maladie incurable des poumons qui se produit lorsque les tissus des poumons subissent des lésions et entraînent une insuffisance respiratoire. Plus les tissus pulmonaires s'épaississent, plus la fonction pulmonaire devient difficile.

Les participants qui rapportaient régulièrement dormir 4h ou moins par nuit étaient 2 fois plus susceptibles de développer la maladie,

Ceux qui dormaient 11h ou plus par nuit triplaient leur risque de maladie par rapport aux personnes qui se reposaient 7h par nuit. Le fait de travailler de nuit et d'avoir un chronotype nocturne (être plus du soir que du matin) était aussi associé à la maladie, mais dans une moindre mesure.