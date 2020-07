Le sommeil aujourd'hui : binge, micro-sieste...

Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le binge sleeping (la variante du binge watching pour le sommeil) pour rattraper un retard de sommeil.

A l’image du binge watching (visionner les épisodes d’une série à la suite), il existe désormais le binge sleeping. Ce terme décrit des séances de sommeil qui peuvent durer plusieurs heures d’affilée sans réel besoin de dormir ou sensation de fatigue. On s'ennuie, alors on dort.

La sieste éclair d’une vingtaine de minutes pendant la pause de midi reste aussi un moyen efficace de combler un manque de sommeil et de retrouver un surplus d’énergie et de concentration pour le reste de la journée. Les Japonais l'ont bien compris et proposent souvent des salles de sieste dans les grandes entreprises.

Les personnes qui passent plus de temps dans la lumière naturelle ont un sommeil plus reposant et réparateur que celles qui baignent essentiellement dans une lumière artificielle.

Un bon matelas joue un rôle déterminant pour la qualité du repos nocturne. Il est important d'en changer environ tous les 5 ans car la mousse ou les ressorts s'affaissent et ne soutiennent plus le dos aussi efficacement.

Une proposition insolite dans les hôtels : des zones sans dérangement et des chambres insonorisées

Qui n'a jamais râlé parce que les clients de la chambre d'à côté se disputaient, prenaient leur douche à 7h ou rentraient à 3h passablement éméchés ? Quand on va à l'hôtel, on s'attend à être dans une bulle rien qu'à soi de confort et de calme, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.

AccorHotels propose partout dans le monde des solutions astucieuses pour offrir à ses clients un sommeil de meilleure qualité. Ainsi, l’hôtel Sofitel Washington DC Lafayette Square dispose de chambres insonorisées et d’une zone "sans dérangement" jusqu’à midi pour laisser les clients dormir plus longtemps. Pour les clients de l’hôtel Sofitel Legend The Grand Amsterdam, un "Sleeping menu" met en avant des services dédiés à une mise en condition idéale pour une bonne nuit de sommeil tels qu’un bain relaxant aux herbes ou encore un oreiller conçu spécifiquement pour ceux qui dorment sur le ventre. A l’hôtel Fairmont Mayakoba, les clients reçoivent une "worry doll" traditionnelle, fabriquée à la main qui, selon la légende mayas, capture les soucis et aide à vider son esprit.