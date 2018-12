Le risque de crises cardiaques augmente durant le réveillon de Noël

D'après une étude suédoise publiée dans le journal BMJ, les risques de crises cardiaques augmentent lors du réveillon de Noël, et ce sont les personnes les plus âgées et les plus malades qui encourent le plus de danger.

Des études précédentes avaient déjà prouvé que, dans la société occidentale, le risque de crise cardiaque durant les vacances de Noël était plus accru.



Réalisée par des chercheurs suédois de Lund University, the Karolinska Institutet, Uppsala University, et Örebro University, la présente étude prouve que le danger est plus important durant le réveillon, notamment à 22h.



Pour en arriver à de telles conclusions, l'équipe a examiné les rapports de 283.014 crises cardiaques signalées au registre suédois entre 1998 et 2013. L'objectif était initialement de trouver les périodes pendant lesquelles les individus avaient le plus de risque de faire une crise cardiaque : jour de la semaine, événement sportif, vacances, jours fériés etc.

Les scientifiques ont découvert que les crises cardiaques étaient bien plus nombreuses durant les vacances d'hiver et celles d'été.

Après analyse des centaines de milliers de cas, l'étude a révélé que le jour le plus meurtrier était de loin celui du réveillon de Noël, avec une augmentation du risque de crise cardiaque de 37%. Les scientifiques ont par ailleurs relevé un pic à 22h.

Le risque s'avère particulièrement élevé pour les personnes âgées de plus de 75 ans et pour les personnes atteintes de diabète ou d'une maladie du coeur.



Pour l'équipe de chercheurs, cette augmentation s'explique par les émotions fortes que peut engendrer la fête de Noël.