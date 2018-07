Le réveil musculaire, l'activité préférée dans les clubs de vacances

Un grand groupe de voyage a épluché les habitudes de ses vacanciers pour connaître leurs préférences et leurs manies...

Indissociables de l'ADN d'un club de vacances, les activités ont bonne presse auprès des vacanciers, qui plébiscitent d'abord le réveil musculaire. En deuxième choix, les voyageurs préfèrent s'adonner au beach volley, sinon à l'un des cours de danse prévus dans le planning, tels que la salsa ou la zumba.

Pour ceux qui préfèrent rester au calme et choisissent la lecture, le onzième roman de Guillaume Musso "Central Park" s'impose comme le livre le plus lu au bord de la piscine, devant le best-seller "Et si c'était vrai" de Marc Lévy. "50 Nuances de Grey" boucle le podium estival.

Les vacanciers ne se prêtent pas obligatoirement leurs romans puisque ce sont les magazines de la presse people qui s'échangent le plus.

Pour ceux qui aiment passer au bar, le mojito s'impose comme le cocktail le plus consommé, devant le pina colada et la caïpirinha.

Pour l'anecdote, la brosse à dents est l'objet que les vacanciers en clubs oublient le plus, devant la crème solaire et la serviette de plage.