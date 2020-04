Le régime méditerranéen serait associé à un meilleur fonctionnement cognitif.

Parmi ceux-ci : fruits et légumes frais, céréales complètes, légumineuses, noix, poisson et huile d'olive.

Poisson et légumes les plus protecteurs

Leurs résultats ont montré que les personnes qui suivaient le régime méditerranéen plus scrupuleusement enregistraient le risque le plus bas de troubles cognitifs. Il semble que le fait de consommer beaucoup de poisson et de légumes semblait avoir le plus grand effet protecteur.

La seconde étude a montré qu'au terme de 10 années de suivi, les participants qui avaient le plus consommé de poisson enregistraient le taux le plus lent de déclin cognitif.

De plus, les chercheurs ont trouvé que les participants dotés du gène ApoE, qui augmente le risque de maladie d'Alzheimer, enregistraient des scores de fonctionnement cognitif plus bas et un déclin cognitif accru, en moyenne, par rapport aux sujets qui n'avaient pas ce gène.

Il ressort par ailleurs de cette analyse que le régime méditerranéen entraînerait les mêmes bienfaits sur les sujets dotés ou non du gène ApoE, laissant penser que les bienfaits cognitifs de l'alimentation seraient indépendants du risque génétique de maladie d'Alzheimer.

"Nous ne faisons pas toujours attention à notre alimentation. Nous avons besoin d'explorer comment la nutrition affecte le cerveau et les yeux", a commenté Emily Chew, en charge de ces études, publiées par la la revue Alzheimer's and Dementia.