Le régime cétogène fonctionne, mais il aurait des effets délétères à long terme.

Quand le corps manque de sucre, il puise dans sa réserve de graisse et se met à produire des corps cétogènes, qui constituent une sorte de carburant pour l'organisme. Au cours de ce processus, les lymphocytes T gamma delta se développent dans tout le corps. Ce sont précisément ces cellules du système immunitaire qui permettent de repousser le diabète et le risque d'inflammation , montre l'étude.

Très en vogue depuis ces dernières années, le régime cétogène consiste à privilégier les matières grasses et à faire profil bas sur les glucides . Concrètement, une personne qui suit ce régime va par exemple consommer beaucoup de saumon fumé ou d'avocat mais va éviter les gâteaux, les bonbons et autres sucreries, ainsi que les fruits les plus riches en sucres (raisin, mangue, banane).

Pas au-delà d'une semaine

Or, l'expérience a également montré que l'effet inverse risque de se produire si le régime cétogène s'étend au-delà d'une semaine. "Lorsque les souris ont continué à suivre le régime riche en graisses et pauvre en glucides au-delà d'une semaine, elles consommaient plus de graisses qu'elles ne pouvaient en brûler", explique Vishwa Deep Dixit, professeur d'immunobiologie à l'école de médecine de Yale et auteur principal de l'étude.

Elles perdaient les cellules T gamma delta protectrices de la graisse et développaient un diabète et une obésité.

"Nos recherches mettent en évidence l'interaction entre le métabolisme et le système immunitaire et la façon dont il coordonne le maintien du fonctionnement des tissus sains", renchérit Emily Goldberg, post-doctorante en médecine comparative et co-autrice de l'étude.

Si l'étude ne permet pas de déterminer la durée idéale du régime cétogène pour bénéficier de ses vertus sur la santé, les chercheurs en déduisent qu'il est préférable de le suivre "à petites doses" et sur une courte période (moins d'une semaine).