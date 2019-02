Le petit déjeuner ne favoriserait pas forcément la perte de poids

Des chercheurs australiens ont montré que contrairement à ce que l'on pense, le petit déjeuner n'est peut-être pas le repas le plus important de la journée en vue d'une perte de kilos.

Une équipe de l'Université de Monash de Melbourne a analysé 13 essais cliniques aléatoires menés au cours des 28 dernières années pour savoir si la prise régulière d'un petit déjeuner pouvait avoir un effet positif sur les changements de poids et sur l'apport calorique quotidien.

Les études comprenaient à la fois des participants qui consommaient régulièrement ou sautaient ce repas, ils étaient de corpulences très différentes.

Leurs résultats ont montré qu'il n'existait pas de preuves irréfutables des bienfaits de la prise quotidienne d'un petit déjeuner sur la perte de poids, ni que le fait de sauter ce repas pouvait entraîner une prise de poids.

En revanche, les scientifiques ont trouvé que les personnes qui prenaient un petit déjeuner consommaient un plus grand nombre de calories (en moyenne 260 calories de plus par jour) en comparaison avec les personnes qui sautaient ce repas.

Ceux qui ne prenaient pas de petit déjeuner étaient à peine plus légers (en moyenne 0,44 kg de moins), ne souffraient pas de fringales plus tard dans la journée et n'affichaient pas un taux métabolique plus faible que ceux qui prenaient le premier repas de la journée.

De plus, ils n'ont pas noté de différence d'effet du petit déjeuner sur le poids des personnes de poids normal et celles en surpoids.

Des études précédentes avaient montré que la prise d'un petit déjeuner pouvait permettre de garder un poids stable. Cependant, les scientifiques soulignent que ces études étaient fondées sur l'observation et les bienfaits pourraient découler d'un style de vie plus sain des sujets et de leurs choix alimentaires.

Les chercheurs ont aussi tenu à noter que cette dernière méta-analyse comprenait certaines études peu fiables et que toute conclusion devait être prise avec des pincettes. Ils ont cependant ajouté que "actuellement, les preuves en notre possession n'encouragent pas à modifier l'alimentation des adultes et d'inclure la consommation du petit déjeuner comme stratégie efficace de perte de poids".

"Bien que la prise régulière d'un petit déjeuner pourrait avoir d'autres effets importants, il est nécessaire de rester prudent lorsque l'on recommande aux adultes de prendre leur petit déjeuner pour perdre du poids car cela pourrait produire des effets contraires", concluent les chercheurs.