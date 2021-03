Le pénis humain rétrécit à cause de la pollution, selon une nouvelle étude

Des produits chimiques appelés phtalates provoquent la naissance de bébés humains avec des organes génitaux mal formés et plus petits.

Un livre détaillant les défis auxquels la reproduction humaine est confrontée, écrit par le Dr Shanna Swan professeur de médecine environnementale et de santé publique au Mount Sinai Hospital de New York, livre ce constat effrayant : les pénis rétrécissent et les organes génitaux se déforment à cause de la pollution, comme l’explique The Independant.

En 2017 déjà, le Dr Swan a co-écrit une étude qui révélait que le nombre de spermatozoïdes avait chuté de 59% en Occident entre 1973 et 2011. Elle étudie la question plus complètement dans son dernier ouvrage.

Comme on peut le lire dans le titre complet du livre, elle étudie "comment notre monde moderne menace le nombre de spermatozoïdes, altère le développement reproducteur masculin et féminin et met en péril l’avenir de la race humaine".

"Les produits chimiques dans notre environnement et les habitudes de vie malsaines dans notre monde moderne perturbent notre équilibre hormonal, causant divers degrés de ravages sur la reproduction", écrit-elle dans son nouveau livre.

Le Dr Swan pense que cette baisse rapide du taux de fertilité pourrait signifier que la plupart des hommes seront incapables de produire des spermatozoïdes viables d’ici 2045. Le scénario du Fils de l’Homme serait-il en train de se réaliser ?