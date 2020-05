Le manque de sommeil pourrait augmenter la fréquence des crises d'asthme chez les jeunes adultes.

L’étude a été menée auprès de 1389 adultes de 20 ans déclarés asthmatiques . Dans ce groupe, 26% d’entre eux ont déclaré dormir 5 heures ou moins, 66% de 6 à 8 heures et 8% plus de neuf heures.

Une étude parue dans Annals of Allergy, Asthma and Immunology , revue scientifique de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), révèle qu’un manque de sommeil peut produire un impact négatif sur les adultes souffrant d’asthme.

Selon une recherche américaine, les patients asthmatiques qui dorment moins de 5 heures par nuit sont davantage susceptibles de faire des crises plus fréquentes et plus sévères que les personnes qui dorment 6 à 8 heures par nuit.

Pas assez ou trop de sommeil : un signal à ne pas négliger

Comparés aux dormeurs "normaux", les petits et les gros dormeurs sont plus nombreux à déclarer avoir fait une crise d’asthme au cours de l’année écoulée (45% contre 59% et 51% respectivement) et ont eu davantage de jours où la qualité de leur santé a été altérée, aussi bien sur le plan physique que mental.

La recherche montre par ailleurs que les petits dormeurs ont eu plus de chances de faire une crise d’asthme, de tousser sec et d’être hospitalisés pendant la nuit au cours de l’année écoulée.

Les personnes qui dorment peu ont également eu recours plus fréquemment aux soins de santé généraux en comparaison des personnes qui ont déclaré dormir entre 6 et 8 heures. Quant aux gros dormeurs, la probabilité que leur activité journalière soit perturbée par une respiration sifflante était également plus élevée que chez les dormeurs normaux. Selon les déclarations des patients, aucune différence significative n’a été observée entre les gros dormeurs et les dormeurs normaux concernant le recours aux soins de santé.

"Un sommeil perturbé chez un patient asthmatique peut être un signal d’alarme indiquant que son asthme n’est pas bien contrôlé", alerte l’allergologue Gailen D. Marshall, MD, PhD, membre de l’ACAAI.