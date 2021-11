Le manque de sommeil pourrait affecter notre manière de marcher

La fatigue pourrait modifier votre manière de marcher, dans le mauvais sens bien sûr.

Une nouvelle étude du MIT révèle effectivement que l’on devient maladroit et qu’on a tendance à trébucher si l’on manque de sommeil. De nombreuses recherches montrent déjà que même une privation de sommeil légère peut altérer les performances motrices et engendrer des accidents de la route. On le sait, le sommeil est indispensable à la vie et les troubles du sommeil sont légion dans notre société actuelle. Les scientifiques s’intéressent depuis longtemps au sommeil de manière large et aux troubles du sommeil que l’on rencontre de plus en plus souvent.