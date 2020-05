Le gène de la minceur aurait été trouvé par des scientifiques

Les recherches préliminaires publiées jeudi dans la revue Cell et relayées par CNN , présente les résultats d’une équipe internationale de scientifiques déclarant avoir identifié une variante génétique unique aux individus minces dans ce que l’on appelle le gène ALK .

Le gène ALK étudié sur la population d’Estonie

Le gène ALK fabrique une protéine appelée lymphome kinase anaplasique, qui est impliquée dans la croissance cellulaire. Les chercheurs ont identifié la variante intervenant dans la minceur après avoir examiné des échantillons d’ADN et des données cliniques de plus de 47.000 personnes en bonne santé en Estonie âgées de 20 à 44 ans. "La biobanque estonienne est unique dans ses détails", a déclaré l’auteur principal Josef Penninger, professeur au département de génétique médicale et directeur du Life Sciences Institute de l’Université de la Colombie-Britannique.

"Nous avons examiné les cartes génétiques des personnes ayant un IMC [indice de masse corporelle] inférieur à 18 et les avons comparées à celles des personnes de poids normal et avons découvert la [variante génétique] qui correspondait au fait d’être très mince", a déclaré Penninger.

Les scientifiques savaient déjà qu’une forme mutée du gène et de la protéine ALK (ALK-47) favorise le développement de cellules et notamment de tumeurs cancéreuses puisque ces mutations ont été trouvées dans différentes formes de cancer (poumon, lymphome et cerveau).

La nouveauté de leur recherche c’est qu’une mutation différente du gène pourrait jouer un rôle dans la minceur et la résistance à la prise de poids.