Le fait de consigner ce que l'on mange favoriserait la perte de poids

Si le fait de conserver une trace de sa consommation de calories et de gras tout au long de la journée paraît contraignant, de nouvelles recherches américaines montrent qu'il s'agit d'un moyen efficace, et moins chronophage qu'on ne le pense, de perdre du poids.

Une équipe de chercheurs de l'Université du Vermont et de l'Université de Caroline du Sud a examiné le cas de 142 adultes ayant pris part à une session hebdomadaire de diététique comportementale en ligne encadrée par des professionnels.

Les participants devaient noter quotidiennement le nombre de calories et de gras ingérés, toute la nourriture et les boissons consommées, ainsi que les portions et les méthodes de préparation. Ils devaient aussi chronométrer de façon hebdomadaire le temps passé à faire tout cela sur une période de 24 semaines.

Les résultats ont été publiés dans la revue Obesity et montrent que les membres du groupe qui ont le mieux réussi (ceux qui ont perdu 10% de leur masse corporelle) ont passé en moyenne 23,2 minutes par jour à consigner ces éléments au premier mois du programme.

Après 6 mois d'auto-surveillance nutritionnelle, ce chiffre était tombé à 14,6 minutes par jour.

Cette étude est la première à mesurer le temps nécessaire à l'auto-surveillance alimentaire chez ceux qui souhaitent perdre du poids.

Elle indique que la règle qui consiste à noter ce qu'on l'on mange au moment même de la consommation serait la plus efficace.

"Les gens détestent ça. Ils pensent que c'est horrible mais notre question était: combien de temps cela prend-il vraiment?", explique Jean Harvey, l'auteur principal de cet article. Il affirme: "La réponse est: ce n'est pas si long que ça".

C'est la fréquence des entrées qui a permis de prédire qui serait susceptible de perdre du poids.

"Ceux qui écrivaient dans leur journal trois fois par jour ou plus, tous les jours, ont connu le plus grand succès", a expliqué Harvey. "C'est l'acte même de consigner les éléments qui semble faire la différence et non le temps passé à la faire."

Harvey espère que cela en encouragera certains à essayer cette méthode, notamment grâce à la gamme d'applications aujourd'hui à disposition.

"C'est très efficace, et moins compliqué qu'on ne le pense", termine-t-elle.