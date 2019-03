Le don de plasma : où, quand, comment?

Alors, n’hésitez plus, donnez un peu de votre temps pour offrir une vie meilleure à des patients qui en ont tellement besoin. Renseignez-vous et inscrivez-vous sur www.DonneurDePlasma.be

Pour certains patients souffrant d’un trouble des défenses immunitaires, le plasma est indispensable et offre la seule et unique possibilité d’avoir enfin une vie normale. Le Service du Sang de la Croix-Rouge a besoin de tous, pour changer le quotidien de ces patients !

Notre système immunitaire est absolument indispensable. Constitué dans les premiers mois de notre vie, c’est lui qui nous protège contre les virus, les microbes et toutes les infections. Sans ce système de défenses, notre corps ne peut simplement pas supporter d’être en contact avec le monde extérieur. Impossible de jouer avec d’autres enfants, d’aller à l’école, de travailler, de voyager, de vivre une vie pleine, saine et riche. Les dons de plasma sont la seule opportunité, pour de nombreux patients, de restaurer ces protections et de vivre enfin normalement.

Comment?

Vous pouvez bien entendu donner votre sang dans n’importe quelle collecte organisée par le Service du Sang de la Croix-Rouge. Après centrifugation, cette poche de sang permettra de produire du plasma (± 230 ml) mais aussi des concentrés de globules rouges et des plaquettes.

C’est un peu plus long mais la quantité de plasma prélevée est plus importante : près de trois fois supérieure à la quantité contenue dans une poche de sang. De plus, vous pouvez donner plus souvent. Et bien sûr, cela reste sans danger pour le donneur. Aujourd’hui, la Croix-Rouge a vraiment besoin de plus de dons de plasma. Que vous donniez déjà du sang, du plasma ou des plaquettes ou que vous soyez un nouveau donneur, les équipes de la Croix-Rouge vous accueillent toujours avec plaisir.

Les dons de plasma se font exclusivement sur rendez-vous, vous pouvez donc les planifier à votre meilleure convenance. Tout se déroule à peu près comme un don de sang mis à part que seul le plasma est prélevé. Ce prélèvement se fait via une technique qui permet de recueillir près de 650 ml de plasma par don (contre les 200 à 250 ml contenus dans une poche de sang) et peut se faire tous les 15 jours. S’il prend un peu plus de temps qu’un don de sang, le don de plasma permet donc de récupérer jusqu’à trois fois plus de plasma. Bien entendu, cela ne fait pas mal et ça ne fragilise pas l’organisme du donneur.

Ce plasma est la seule source possible pour produire les médicaments indispensables aux malades souffrant de déficience immunitaire.

Il faut jusqu’à 130 donneurs pour soigner une personne immuno-déficiente.

C’est énorme quand nous savons qu’ils sont 15.000 en Belgique à souffrir de cette maladie !