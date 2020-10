Le coronavirus survivrait jusqu'à 28 jours sur votre écran de smartphone ! Comment le nettoyer ?

Il est donc plus que nécessaire de le nettoyer au moins une fois par jour. Cela ne prend que quelques secondes et peut vous empêcher de tomber malade.

Pas seulement l'écran !

Qu'on se le dise, il n'y a pas que ses mains qu'il faut consciencieusement laver (plusieurs fois par jour), il y a aussi son smartphone. Pour cela, un chiffon très légèrement humide (avec un tout petit peu de savon, si possible) fera parfaitement l'affaire. Il faut frotter délicatement, sans risque d'abîmer ou de rayer l'écran. Un deuxième chiffon, sec, servira à bien éponger le tout.

Lire aussi : Éternuer et tousser, tout un art en période de Covid-19

Laver et prendre soin de son smartphone, cela signifie s'occuper de tout l'appareil et pas seulement de son écran. Il faut donc d'enlever sa coque de protection et bien la nettoyer elle aussi. L'ensemble du smartphone doit ensuite être nettoyé : recto, verso et bords. Attention à ne surtout pas utiliser de produits nettoyants ménagers et ne jamais passer le terminal sous un robinet. D'une manière générale, aucune goutte d'eau ne doit entrer dans l'appareil.

Cette opération est à répéter régulièrement au moins une fois par jour en cette période de pandémie.