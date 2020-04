Le confinement, une épreuve supplémentaire pour les personnes autistes et leurs familles.

Des parents épuisés et parfois en détresse, des enfants déboussolés, dont les troubles du comportement risquent de s'aggraver : pour beaucoup de familles confrontées à l'autisme, les longues semaines de confinement sont vécues comme une épreuve de plus dans un quotidien déjà difficile.

Des parents au bord de la rupture

Depuis le début de la crise épidémique, la ligne téléphonique "Autisme Info Service", lancée il y a un an en France, a reçu quatre fois plus d'appels qu'à l'accoutumée. "Le plus souvent, ce sont des aidants, en grande détresse, car d'un seul coup, tout repose sur leurs épaules", explique Florent Chapel, l'un des responsables de ce service d'écoute.

"C'était déjà assez lourd d'habitude mais là, ils se retrouvent éducateurs spécialisés 7 jours sur 7, c'est un poids immense", ajoute-t-il.

"Depuis que nous avons rapatrié notre enfant à la maison, nos voisins se plaignent tous les jours du bruit et des cris", a témoigné une internaute. "Avec les spots de pub qui appellent à dénoncer les mauvais traitements, j'ai peur que quelqu'un appelle la police", ajoutait cette mère inquiète.