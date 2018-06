Le "clean sleeping" pour bien dormir

Le nouveau luxe, c'est l'art de dormir à poings fermés. Le "clean sleeping" serait en effet la nouvelle tendance depuis 2017. L'association Goop, spécialisée dans le bien-être fondée par l'actrice américaine Gwyneth Paltrow, donne de nombreux conseils sur cette nouvelle mode santé. Cap sur une pratique qui consiste à faire de son sommeil une priorité absolue, devant l'alimentation et le sport !

Bien dormir est bénéfique sur tous les plans Commencez par vous concentrer sur tous les bienfaits d'un meilleur sommeil sur votre quotidien : une bonne santé, plus d'énergie, une meilleure humeur, plus de concentration, le maintien d'un poids équilibré... La liste des points positifs sur la santé est longue. Mais les bénéfices se ressentent également d'un point de vue esthétique : moins de cernes, une peau plus saine et un teint resplendissant.

Maintenir des horaires fixes Il est avant tout très important d'avoir un très bon rythme de sommeil. Ainsi, pour ne pas dérégler son horloge interne, il est conseillé de se coucher tous les soirs à la même heure et, dans l'idéal, après 22 heures. Seulement, les spécialistes conseillent tout de même de trouver son propre rythme, plutôt que de s'obstiner à vouloir dormir à une heure qui ne correspond pas à son style de vie.

Surveiller le grignotage et sa consommation de caféine Premièrement, la caféine est connue pour être un excitant et donc ne va pas de pair avec le sommeil. Il est donc préférable de boire son café dans la matinée et non l'après-midi. Dans un second temps, grignoter avant de se coucher ou encore les soupers trop copieux rendent votre digestion plus difficile et perturbent votre nuit. En revanche, un petit déjeuner complet, dans la demi-heure qui suit votre réveil, est vivement recommandé pour être en forme !

Pratiquer l'auto-massage Avant de se glisser dans son lit, on se masse l'arrière du crâne et les pieds, avec une crème hydratante. Selon le principe de la réflexologie, la pression sur des points précis des pieds a des bénéfices sur l'ensemble de notre corps. En effet, les massages facilitent la relaxation, qui est idéale pour trouver le sommeil. En vous massant, vous ferez disparaître les contractions musculaires accumulées dans la journée.

Bannir les appareils électroniques au coucher Une des meilleures choses à faire pour améliorer votre sommeil consiste à mettre tous vos gadgets (tablette, TV, ordinateur portable et téléphone) hors de portée et, si possible, hors de votre chambre. La lumière bleue que produisent les écrans interfère avec votre horloge circadienne interne en mettant votre cerveau en état de vigilance à un moment où il devrait être endormi. Non seulement ceci mène à l'insomnie mais c'est, en plus, mauvais pour votre santé en général, disent les chercheurs. Au lieu de vous mettre au téléphone sous prétexte de vous détendre le soir, placez tous les appareils électroniques sur une station de chargement dans une autre pièce et prenez un bon livre.

Tenir un carnet Quoi de mieux pour se rendre compte des effets positifs du clean sleeping que de prendre des notes ? Il est de ce fait conseillé de garder un carnet sur sa table de nuit et de noter les impacts de ce nouveau rituel de sommeil sur votre vie quotidienne. Au bout de quelques jours, vous devriez commencer à vous rendre compte des résultats.

Les vertus des plantes Les plantes sont connues pour avoir de nombreuses vertus sur notre corps et donc notre santé. La lavande, par exemple, aide à ralentir votre rythme cardiaque et diminuer votre tension artérielle. Vaporiser une brume à la lavande sur votre oreiller peut favoriser votre endormissement. Si vous n'en êtes pas un grand fan, ne vous inquiétez pas, de nombreuses autres plantes peuvent être utilisées pour leurs bienfaits.