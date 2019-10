Le cannabis thérapeutique pourrait réduire la consommation d'opioïdes aux Etats-Unis.

Des chercheurs américains se sont penchés sur sept études afin d'examiner un lien potentiel entre l'usage du cannabis médical pour soulager les douleurs chroniques et la réduction de consommation d'opiacés.

Cette méta-analyse avance l'hypothèse selon laquelle le recours au cannabis pour soulager les douleurs pourrait réduire la consommation de médicaments opiacés, qui font l'objet d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis depuis les années 2000.



Pour étayer cette théorie, des scientifiques du centre médical de l'université Rush (Chicago, Etats-Unis) ont passé en revue sept études consacrées au sujet. Cinq d'entre elles ont abouti à la conclusion que la marijuana utilisée à des fins médicales pouvait contribuer à réduire de 29% les overdoses d'opioïdes.

On note également une réduction allant de 44% à 64% de la consommation d'opioïdes chez les patients souffrant de douleur chronique.

Les deux autres recherches n'ont en revanche fourni aucune preuve d'une réduction globale de l'usage d'opioïdes grâce au cannabis médical.

Ces observations s'avèrent encourageantes pour endiguer une crise qui fait environ 130 décès par jour aux Etats-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Toutefois, les scientifiques alertent sur les limites de leurs travaux: "Ces études n'étaient pas des essais contrôlés randomisés comparant la marijuana à un placebo, ce dont nous avons besoin pour déterminer un véritable avantage". Partant de ce principe, les chercheurs soulignent la nécessité de mener des études plus rigoureuses sur le sujet.