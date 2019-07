Le cannabis peut-il remplacer les antidouleurs?

De nouvelles recherches américaines ont montré que le cannabis, qui a été légalisé dans plusieurs Etats américains, pourrait être un remède efficace contre la douleur et les insomnies. Il pourrait même aider les patients à ne plus prendre certains médicaments avec ou sans ordonnance.

Cette étude, menée par une équipe de chercheurs du Albert Einstein College of Medicine et de l'University of Miami Miller School of Medicine, a interrogé 1.000 acheteurs de marijuana dans deux magasins du Colorado, un Etat où les adultes de plus de 21 ans munis d'une pièce d'identité peuvent acheter du cannabis à des fins médicales ou récréatives.

Les réponses à ce sondage ont montré que 65% des personnes interrogées achetaient du cannabis contre la douleur, 80% d'entre eux rapportant que cette substance les aidait beaucoup.

Cela a entraîné 82% des participants à réduire, ou même à arrêter, leur prise d'antalgiques sans ordonnance et 88% ont même arrêté de prendre des antalgiques opiacés.

Leurs résultats ont aussi montré que chez les personnes qui recouraient au cannabis contre la douleur, 74% notaient que la plante facilitait leur sommeil. 84% ont remarqué que cela les avait aidés et 83% ont réduit, voire arrêté, les somnifères au profit de la marijuana.

Les scientifiques ont précisé qu'environ 20% des adultes américains souffraient de douleurs chroniques et qu'une personne sur trois ne dormait pas assez.

Cette nouvelle étude laisse donc penser que le cannabis pourrait aider à traiter ces troubles sans prendre d'antalgiques, qui peuvent produire de graves effets secondaires, et sans les opiacés, qui peuvent entraîner des overdoses fatales.

"L'ibuprofène entraîne des saignements gastro-intestinaux ou des atteintes aux reins lorsqu'on l'utilise de façon chronique. La toxicité du paracétamol (Acetaminophen) est la deuxième cause la plus fréquente de transplantation du foie, et est responsable de 56.000 passages aux urgences, 2.600 hospitalisations et 500 décès par an aux Etats-Unis", a commenté le Dr. Gwen Wurm.

La co-auteure de l'étude, le Dr. Julia Arnsten, a aussi précisé que "les personnes développent une tolérance aux opiacés, ce qui signifie qu'elles ont besoin de plus fortes doses pour produire le même effet. Cela signifie que les patients atteints de douleurs chroniques augmentent souvent leur dose d'opiacés au fil du temps, ce qui augmente leur risque de surdose".

L'équipe de chercheurs a cependant tenu à ajouter que de plus amples recherches étaient nécessaires pour établir les véritables bienfaits thérapeutiques du cannabis.

Des études précédentes avaient déjà permis de montrer que le cannabis n'était pas adapté à tous les malades. En effet, son utilisation est vivement déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes, ces dernières pouvant être tentées de l'utiliser pour réduire les nausées.