Le café, un véritable allié pour la santé.

Souvent décrié pour ses effets néfastes sur la santé, le café pourrait également avoir de nombreuses vertus, à en croire plusieurs études sur le sujet. La dernière en date, menée par l'Université de St-Louis, montre un lien entre la consommation de café et la réduction de l'accumulation de graisse chez les femmes.

L'équipe scientifique fait l'hypothèse d'une régulation de la production hormonale induite par les composants du café. Cette régulation favoriserait la métabolisation des acides gras. La consommation de café pourrait donc s'insérer dans les stratégies de lutte contre l'obésité, le surpoids et les troubles métaboliques qui les accompagnent.

Les tests mis en place par l'équipe du chercheur Chao Cao, du département de médecine de l'université de St-Louis, ont pris en compte les facteurs sociaux (mode de vie, santé...), également prépondérants dans la maladie. Ils ont établi que les femmes entre 20 et 44 ans buvant deux tasses de café par jour, et celles âgées de 45 à 69 ans buvant quatre tasses de café par jour possèdent une masse graisseuse significativement réduite par rapport à celles qui n'en consomment pas.

Les maladies cardiaques

Première cause de décès dans les pays occidentaux, les maladies cardiaques sont associées à l'hygiène de vie. Le stress et le tabac sont notamment des facteurs de risque. Mais la consommation de café, elle, ferait partie des facteurs bénéfiques. La présence de la caféine dans le sang favoriserait la circulation de la protéine P27, essentielle pour prévenir les accidents cardiovasculaires et pour régénérer les cellules endommagées après un accident cardiovasculaire. Elle serait donc un atout diététique permanent pour accompagner les personnes à risques.