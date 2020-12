Le cacao pourrait vous rendre plus intelligent sauf si vous êtes déjà intelligent

Bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat. Des chercheurs britanniques et américains révèlent que le cacao, ou plus exactement les flavanols des fèves de cacao, serait bénéfique pour la fonction vasculaire cérébrale et les performances cognitives chez les adultes en bonne santé. Réalisés par des chercheurs de l'Université de Birmingham et de l'Université de l'Illinois, ces travaux, publiés dans la revue Scientific Reports, tombent pile au bon moment. Les chocolat addicts ne devraient plus culpabiliser de consommer du cacao au quotidien, et encore moins pendant les fêtes de fin d'année. Car non seulement les scientifiques ont observé que les flavanols, naturellement présents dans le cacao, permettaient d'améliorer la fonction vasculaire cérébrale, mais en plus ils rendraient plus intelligents… Enfin ils auraient un impact positif sur les fonctions cognitives qui comprennent la mémoire, le raisonnement, le langage, la prise de décision ou encore la résolution de problème.

Des hommes de 18 à 45 ans, non-fumeurs et sans antécédents médicaux Dix-huit hommes volontaires et en bonne santé ont été recrutés pour participer à cette étude, selon des critères bien spécifiques. Âgés de 18 à 45 ans, ils étaient non-fumeurs, sans aucun antécédent de maladies cérébrovasculaires, cardiovasculaires, ou respiratoires, et ne prenaient pas de médicaments à long terme, ne souffraient pas de troubles de la coagulation sanguine, et n'étaient pas soumis à un régime au moment de l'enquête. Les participants ont été conviés à jeûner pendant 12 heures avant chaque visite consacrée à l'étude, et à exclure certains aliments et boissons pour ne pas fausser les résultats. Les volontaires ont été testés avant et après leur consommation de flavanols de cacao. Dans un premier essai, les sujets ont reçu du cacao riche en flavanols, et dans l'autre, ils en ont consommé de faibles niveaux. Le tout a été conduit via une étude en double aveugle; autrement dit ni les chercheurs ni les participants ne savaient qui avait consommé quoi.

Une plus grande facilité à réaliser des tâches difficiles Les scientifiques ont d'abord tenté d'analyser la réactivité cérébrovasculaire des participants. Pour ce faire, ils leur ont demandé de respirer de l'air contenant une quantité de dioxyde de carbone bien plus élevée que celle que l'on retrouve habituellement dans l'air. Verdict : la majorité des sujets a eu une réponse d'oxygénation cérébrale plus importante et plus rapide après avoir consommé du cacao riche en flavanols que les autres participants, mais également qu'avant cette consommation. Dans un second temps, les volontaires se sont vus confier une série de tâches complexes. Les scientifiques ont ainsi pu découvrir que les participants ayant consommé les flavanols de cacao avaient obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs les plus difficiles, en comparaison avec les tests effectués avant l'absorption de cacao et avec les personnes n'ayant consommé que des niveaux faibles de flavanols. Notons malgré tout des limites dans cette étude. Non seulement aucun résultat significatif n'a été observé pour les tests cognitifs les plus faciles, mais en plus les participants qui accomplissaient déjà les tâches les plus difficiles avant l'étude n'ont pas vu leur score s'améliorer.