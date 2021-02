Le cœur brisé est un véritable syndrome clinique, le tako-tsubo !

Les femmes particulièrement exposées

Tout le monde peut être concerné par le tako-tsubo mais Agir pour le Cœur des Femmes précise que les femmes sont beaucoup plus touchées que leurs homologues masculins (9 femmes pour 1 homme) et davantage encore les femmes ménopausées et en situation de précarité. Les premières ne sont plus protégées par leurs œstrogènes naturels et les secondes sont soumises à une lourde charge psychologique.

"[Le syndrome] se manifeste par des symptômes proches de l’infarctus, principalement chez la femme plutôt anxieuse, plus particulièrement au moment de la ménopause et chez les personnes en situation de précarité. C’est une urgence cardio-vasculaire encore trop méconnue, à prendre très au sérieux, tout particulièrement en cette période de Covid", poursuit le Pr Claire Mounier-Véhier.