Le bruit peut changer le goût de la nourriture, c’est la science qui le dit !

On savait déjà que les odeurs avaient une influence sur le goût et que les papilles ne sont pas seules responsables de nos sensations quand on mange. Une étude de 2014, menée par des chercheurs de l’université d’Oxford, soutient que l’ouille a également un impact sur ce que l’on ressent quand on mange.

Selon le Guardian, des notes plus hautes rendent les sensations d’aliments plus sucrées et les notes plus basses peuvent donner un goût amer. L’amer pourrait également être créé par des bruits de trombone…

Josef Youssef et Charles Spence de l’Université d’Oxford ont publié une étude dans laquelle ils expliquent qu’ils ont fait plusieurs expériences pour en arriver à la conclusion que l’appréciation de la nourriture n’est pas seulement une question de goût, mais des cinq sens.

Le goût a un grand impact avec les 5 saveurs, l’odorat également, il permet de capter les saveurs, la vue aussi puisqu’un plat joliment dressé est plus appétissant qu’une louche de cantine, le touché, comme de nombreuses cultures mangent avec les mains et ceux qui ont tenté l'expérience affirment que la nourriture à un goût différent. Enfin le son, non seulement il peut altérer les goûts et leur donner une tendance plus sucrée ou amer mais en plus, il participe à l’expérience de dégustation, comme Forbes le soutient.