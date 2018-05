Le brossage corporel à sec est une pratique ancestrale, qui renferme quelques bienfaits qui ont de quoi nous séduire... En effet, la peau est l'organe le plus grand du corps, qui permet de libérer l'organisme d'une masse importante de toxines par la transpiration. L'exfoliation sur peau sèche permet donc d'éliminer les peaux mortes, d'ouvrir les pores afin de mieux évacuer les toxines et laisser la peau mieux respirer.

En quoi cela consiste-t-il? Le brossage du corps à sec - © InnerVisionPRO - Getty Images/iStockphoto Comme son nom l'indique, cela consiste à se brosser le corps, voire le visage pour les moins sensibles, à sec, avec une brosse en poils naturels. On l'appelle aussi le brossage lymphatique. Bien qu'ancienne, cette méthode d'exfoliation anti-cellulite est une véritable révolution épidermique trop souvent reléguée aux oubliettes. Une fois redécouverte, on se demande comment il est possible qu'on ne l'ait pas adoptée plus tôt. Dix minutes par jour suffisent à stimuler notre système lymphatique et à gommer ces vilains capitons que toutes les crèmes hors de prix ne sont pas parvenues à chasser.

Comment le pratiquer? Le brossage du corps à sec - © Deagreez - Getty Images/iStockphoto Deux écoles existent quant aux types de mouvements à réaliser pour un effet optimal: si certains avancent que les petits cercles sont plus efficaces que les simples passages verticaux sur la peau, une chose est sûre: il convient absolument d'aller du bas vers le haut, c'est-à-dire en direction du cœur. En d'autres termes, on commence par les pieds pour remonter jusqu'à la poitrine. Puis, on s'occupe des doigts pour finir sur le cou. Les plus hardis, ou les plus curieux, pourront également essayer de passer la brosse sur leur visage, avec davantage de douceur cependant, ce geste pouvant être efficace contre certaines formes d'acné.

Quelle brosse choisir? Le brossage du corps à sec - © didecs - Getty Images/iStockphoto Pour le choix de la brosse, l'important est de trouver un juste milieu entre douceur et fermeté. Optez, dans la mesure du possible, pour des poils en fibres naturelles, avec une préférence pour les fibres de Tampico. Celles munies d'un manche ont le principal avantage de ne pas obliger à vous baisser ou de permettre d'atteindre les zones difficiles d'accès. Le loofah et le gant de crin sont tout aussi efficaces et offrent les mêmes bienfaits, surtout s'ils sont couplés à du savon noir, détoxifiant par excellence.

De l'intérêt du brossage à sec Le brossage du corps à sec - © PetrePlesea - Getty Images La peau, le plus grand organe en surface du corps, est multifonctions: l'une d'entre elles consiste à évacuer les déchets corporels. Le fait de la brosser à sec quotidiennement augmente cette activité d'élimination des pores. C'est un procédé très efficace qui permet de se débarrasser de beaucoup plus de matériaux nocifs que l'eau et le savon. L'élimination des toxines du corps se fait par de nombreux organes, qu'on appelle les émonctoires: côlon, foie et vésicule biliaire, reins, appareil respiratoire et peau. Si le corps contient plus de toxines que ce que les reins ou le foie ont la capacité de prendre en charge, c'est souvent la peau qui prend le relais. L'état de notre épiderme reflète donc directement l'état de tout notre milieu intérieur.