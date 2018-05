Le bicarbonate de soude, un traitement bon marché pour les maladies inflammatoires ?

Consommer du bicarbonate de soude chaque jour à petite dose pourrait réduire l'inflammation présente dans les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoide, avance une étude américaine publiée dans le Journal of Immunology.

Le bicarbonate de soude, utilisé pour ses propriétés cicatrisantes et antibactériennes, pourrait encourager le système immunitaire à promouvoir un environnement anti-inflammatoire et ainsi constituer un traitement potentiel des maladies inflammatoires, suggèrent des chercheurs américains du Medical College of Georgia, au sein de l'université Augusta.

L'étude montre que la consommation d'eau mélangée à du bicarbonate de soude modifie après deux semaines les cellules du système immunitaire appelées macrophages, logées dans la rate, les reins et le sang. Celles qui promeuvent l'inflammation, les M1, se transforment en M2 qui réduisent l'inflammation, explique l'étude. En diminuant l'acidité, le bicarbonate de soude freine le développement de l'inflammation.

Les scientifiques pensent que le bicarbonate de soude envoie un message à la rate, organe clé du système immunitaire, pour lui dire "d'aller doucement" sur la réaction immunitaire. Cette communication qui se ferait grâce à l'aide d'un message chimique, l'acétylcholine, semble créer un terrain anti-inflammatoire, selon eux.

L'étude observe d'autres conversions au niveau du système immunitaire : les cellules pro-inflammatoires se sont converties également en d'autres types de cellules immunitaires : les lymphocytes T. Celles-ci diminuent généralement la réaction immunitaire et empêche le système immunitaire d'attaquer nos propres tissus. "Ce changement anti-inflammatoire a été expérimenté pendant au moins quatre heures chez les humains et trois jours chez des rats atteints d'hypertension et de maladie rénale chronique", indique l'étude.

Les auteurs émettent l'hypothèse que le bicarbonate de soude puisse produire les mêmes effets chez des patients souffrant de pathologies auto-immunes.

Pour consulter l'étude : jimmunol.org/content/early/2018/04/14/jimmunol.1701605