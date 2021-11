La voiture du futur aura une hygiène irréprochable

La tendance est inéluctable : la voiture du futur sera non polluante et durable. Mais elle sera aussi particulièrement propre, avec des systèmes de purification de l'air et de stérilisation de l'habitacle sophistiqués, à l'image de ce que démontre aujourd'hui Hyundai à travers son tout dernier concept-car.

Hyundai vient en effet de dévoiler, au salon AutoMobility de Los Angeles (États-Unis), un tout nouveau concept, le Seven, qui se démarque de la concurrence par ses matériaux durables mais aussi et surtout ses fonctions à visée hygiénique. La crise du Covid-19 est passée par là et la voiture de demain sera plus saine que jamais.



Ce nouveau concept de SUV électrique comprend ainsi un dispositif de purification d'air directement inspiré de l'aéronautique et des systèmes sophistiqués de gestion de flux d'air installés à bord des avions.

En mode vertical, l'air pénètre ainsi par les prises d'air intégrées aux barres de toit, puis circule de haut en bas avant d'être évacué au niveau des roues arrière.

En mode horizontal, l'air circule entre la fine planche de bord et les conduits d'aération montés à l'arrière.