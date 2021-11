La vente en vrac soulève des questions d'hygiène

Avec l'essor de ce mode de consommation, l'Anses (France) publie une série de recommandations à destination des industriels et consommateurs.

Un produit en vrac est "un produit présenté sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables". Ce geste "zéro déchet" s'étendra sur 20% de tous les magasins de plus de 400 m² d'ici 2030.

"Lors de l'achat, le consommateur doit respecter certaines règles pour éviter les intoxications au moment de la préparation, de la cuisson ou de la conservation des aliments", souligne l'Anses. A savoir des contenants propres et adaptés au produit.

"Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exception dûment justifiées par des raisons de santé publique", informe le code de la consommation.

Selon l'Anses, certains produits ne devraient pas être mis à la vente en vrac. En ligne de mire, les produits d'hygiène, les couches de bébés ou encore la lessive et les détergents, qui contiennent des substances chimiques dangereuses. Cette liste est non exhaustive et peut être allongée par l'Anses dans le futur.