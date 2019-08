La variabilité des cycles menstruels pourrait affecter la fiabilité des applis de fertilité.

Une vaste étude a montré que seulement 13% des femmes enregistraient des cycles menstruels de 28 jours. Elle pourrait aider les couples à mieux connaître les jours où les femmes sont les plus susceptibles de tomber enceinte.

Cette nouvelle étude, menée par l'University College London (UCL) et l'application contraceptive Natural Cycles, est l'une des plus vastes à ce jour ayant pris en compte plus de 600.000 cycles menstruels de 124.648 femmes âgées de 18 à 45 ans résidant en Suède, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les participantes à l'étude enregistraient des IMC entre 15 et 50 et aucune d'entre elles n'avait recouru à un contraceptif hormonal dans les 12 mois précédant leur inscription à l'application. Les femmes qui rapportaient des symptômes de ménopause ou de maladies pré-existantes comme un syndrome de polykystose ovarienne, d'hypothyroïdie ou d'endométriose n'ont par ailleurs pas été incluses dans l'étude.

Ces recherches visaient à savoir si les caractéristiques des cycles menstruels des femmes étudiées étaient associées à leur âge, leur indice de masse corporelle (IMC) et à leurs températures corporelles.

Leurs résultats ont montré que les cycles menstruels varient considérablement d'une femme à une autre et que leur durée moyenne s'établit en fait à 29,3 jours.

Seuls 13% des cycles durent 28 jours et 65% des femmes ayant pris part à l'étude enregistraient des cycles qui duraient entre 25 et 30 jours.

L'étude, relayée par le npj Digital Medicine, a aussi montré que la durée moyenne de cycle baissait entre 25 et 45 ans, à mesure que les femmes prenaient de l'âge. La durée des cycles était aussi plus variable chez les femmes obèses.

"Notre étude est unique car elle a analysé plus d'un demi-million de cycles et a réécrit notre compréhension des étapes clés. Les études traditionnelles se sont concentrées sur des femmes qui enregistraient des cycles approximativement de 28 jours et ces études ont formé notre compréhension du cycle menstruel", a noté la co-auteure Joyce Harper. "Pour la première fois, notre étude montre que peu de femmes affichent un cycle de 28 jours, certaines ayant des cycles très longs ou très courts. Nous avons étudié toutes les femmes qui utilisent l'application."

"Nous avons aussi montré que l'ovulation ne se produit pas systématiquement le 14ème jour et il est donc important que les femmes qui veulent prévoir une grossesse aient des rapports les jours où elles sont le plus fertiles. Afin d'identifier la période fertile, il est important de suivre d'autres mesures comme la température basale car les jours du cycle seuls ne sont pas instructifs."

Le co-auteur, le Dr. Simon Rowland, en charge des questions médicales chez Natural Cycles, a noté: "Étant données les variations de durée de cycle et la durée de la phase folliculaire que nous avons décrite, surtout pour les cycles en dehors de la moyenne (25-30 jours), une approche individualisée pour identifier la fenêtre fertile devrait être adoptée. Les applications qui prédisent les jours fertiles seulement à partir des jours de cycle pourraient complètement passer à côté de la fenêtre de fertilité; il n'est donc pas étonnant que plusieurs études aient montré que les applications calendaires n'identifiaient pas de façon précise la fenêtre de fertilité".