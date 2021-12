La solitude développe des structures cérébrales liées à l'imagination

En ces temps de pandémie et de confinement, de nombreuses personnes expérimentent une nouvelle forme de solitude qui n'est pas toujours très agréable à vivre. Une nouvelle étude montre cependant comment la solitude peut aider à construire des structures cérébrales liées à l’imagination.

La solitude est un sujet très en vogue depuis des années et particulièrement en 2020 et 2021 avec la pandémie mondiale qui oblige de nombreuses personnes à s’isoler chez elles sans voir personne pendant des jours, des semaines, voire plus. Des neuroscientifiques expliquent d’ailleurs d’où vient le sentiment de solitude, comment notre cerveau distingue le niveau d’intimité que nous entretenons avec les autres.

Lire aussi : On a découvert le profil des personnes plus sujettes à la solitude, en faites-vous partie ?