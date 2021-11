La sexothérapie, un moyen de mettre du désir dans l'éducation sexuelle

La sexualité ne s'exprime plus du bout des lèvres… et la culture numérique y joue un rôle. Rien que sur Netflix, la série "Sex Education" a cumulé plus de 40 millions de vues sur ses quatre premières semaines lors de son lancement en 2019 .

Les réseaux sociaux jouent également un rôle dans l'éducation sexuelle. "A l'école, on parle des risques liés aux rapports, on va parler MST, VIH. On occulte totalement la notion de plaisir", regrette Gabrielle Adrian. "Sur le numérique, même si la notion de protection est présente, on parle plus de désir, d'attirance, de genre ou encore d'orientation."

Des comptes tels que "Jouissance Club", qui comptabilise plus de 920.000 abonnés ou encore Mercibeaucul, avec 172.000 abonnés, ont une approche pédagogique et ludique.