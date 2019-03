La rousseur couplée à la présence de nombreux grains de beauté indiquerait une propension au mélanome

De nouvelles recherches australiennes montrent que la combinaison de la rousseur et de la présence sur le corps de plus de 20 grains de beauté imposants accroîtrait le risque de développer un mélanome, l'une des plus dangereuses formes de cancer de la peau.

Une équipe de l'Université du Queensland a examiné le cas de 1.267 patients participant à l'étude Brisbane Nevis Morphology Study. Chez 50% de ces personnes, un mélanome a été détecté.

Les chercheurs ont examiné la pigmentation des participants, le nombre de grains de beauté de plus de 5 millimètres présents sur le corps, ainsi que le génotype capillaire et notamment, la présence du gène MC1R chez les roux.

Les résultats indiquent que les roux ayant plus de 20 grains de beauté auraient 1 'chance' sur 4 de développer un mélanome dans la vie.

De plus, les personnes dont les cheveux ne sont pas roux mais qui portent la variation génétique qui code les cheveux roux feraient également face à un risque aggravé de mélanome si leurs grains de beauté sont nombreux.

Un nombre élevé de grains de beauté constitue le facteur de risque le plus sérieux de mélanome, expliquent les chercheurs. Les roux ayant des taches de rousseur et une peau pâle facilement sujette aux coups de soleil font également face à ce risque aggravé.

"De façon indépendante, le fait d'être roux et le fait d'avoir des grains de beauté de plus de 5 millimètres de diamètre sont des facteurs de risque connus de développement de mélanomes", explique le professeur Rick Sturm.

"Le risque est deux à quatre fois plus élevé chez les roux, tandis que ceux qui ont des grains de beauté imposants sont 5 fois plus susceptibles de développer un mélanome que la population générale."

"Mais si l'on combine ces facteurs de risque, celui-ci est démultiplié."

Le docteur Sturm recommande aux personnes présentant un grand nombre de grains de beauté de subir un suivi régulier, notamment parce que toutes ne savent pas si elles sont porteuses du gène.

"L'on estime à 25% de la population générale les porteurs de la variation génétique qui code les cheveux roux", explique le Dr. Sturm. "Il est donc vraiment nécessaire de sensibiliser à ce risque accru de développement de mélanome chez ceux qui ont de nombreux grains de beauté. En surveillant de près les évolutions cutanées, nous améliorerons nos chances de détecter les mélanomes de façon précoce."