La qualité de l'air dans un bureau affecte les capacités cognitives des employés

Un brin engourdi au travail ? Une mauvaise aération y est peut-être pour quelque chose. Une nouvelle étude menée par des scientifiques d'Harvard a montré que la qualité de l'air dans un bureau pouvait avoir un impact significatif sur les capacités cognitives des employés, y compris pour se concentrer.

"Il y a beaucoup de recherches sur l'exposition à la pollution dans l'air à l'extérieur mais nous passons 90% de notre temps en intérieur", relève auprès Jose Guillermo Cedeno Laurent, auteur principal de l'étude publiée dans la revue scientifique Environmental Research Letters.

Ses collègues et lui ont suivi 302 employés de bureau dans six pays (Chine, Inde, Mexique, Thaïlande, Etats-Unis et Royaume-Uni) sur une période d'un an. L'expérimentation s'est arrêtée en mars 2020 avec les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Tous les participants avaient entre 18 et 65 ans, travaillaient au moins trois jours dans un bureau, où ils avaient leur propre poste permanent.