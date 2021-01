La proximité des fast-foods n'aurait pas (forcément) d'impact sur l'obésité infantile

Faut-il supprimer la restauration rapide aux alentours des écoles ?

Les chercheurs se sont intéressés à l'exposition des enfants à la restauration rapide sur leur trajet domicile-école et sur son impact sur l'indice de masse corporelle (IMC). Ils se sont plus particulièrement penchés sur les changements observés dans cette exposition lorsque les enfants progressent dans le système scolaire, passant de l'école primaire au collège, ou encore du collège au lycée. Ils ont pour cela utilisé l'IMC d'élèves de l'Arkansas, recueilli entre 2004 et 2010, ainsi que l'adresse de leur domicile et de leur école.

Dans un second temps, les scientifiques ont identifié les établissements de restauration rapide sur le trajet de l'école des participants, dont les McDonald's, les Burger King, les Dairy Queen, les pizzerias à emporter, les Taco Bell, les Subway, les Quiznos, les KFC ou encore les Chick-Fil-A. Ils ont ensuite mesuré l'impact des changements à cette exposition lors de la progression des élèves vers des établissements supérieurs.