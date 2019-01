La privation de sommeil peut endommager notre ADN

Une nouvelle étude publiée dans Anaesthesia révèle que la privation de sommeil peut abîmer notre ADN et modifier nos gènes.

Pour parvenir à cette conclusion, une équipe de recherche de l'Université de Hong Kong a observé 49 médecins en bonne santé travaillant à temps plein. Deux groupes ont été formés, ceux travaillant au moins trois fois par mois de nuit, et ceux n'ayant pas d'obligation de travailler la nuit.

Les chercheurs ont mené leur étude sur une période de quatre mois pendant lesquels des échantillons de sang étaient prélevés tous les trois jours. Des prises de sang supplémentaires étaient effectuées sur les médecins ayant été privés de sommeil de manière aiguë, c'est-à-dire ayant dormi moins de deux cycles de sommeil (3 heures).

Les scientifiques ont également recueilli des données sur l'état de santé, le mode de vie et les habitudes de travail de chaque médecin, qui étaient également tenus de remplir un journal sur leur sommeil.

Les médecins qui travaillaient de nuit, et qui étaient de ce fait plus enclins à être privés de sommeil, présentaient plus de cassures dans leur ADN, et sa réparation était plus faible et plus lente.