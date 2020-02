La prise de contraceptifs hormonaux après l'âge de 38 ans rend l'arrivée de la ménopause plus difficile à prévoir.

Une étude à long terme réalisée par des chercheuses suédoises souligne la difficulté croissante de prévoir l'âge moyen d'arrivée de la ménopause. Un phénomène amplifié par l'utilisation de contraceptifs hormonaux, de plus en plus fréquente entre l'âge de 38 et 50 ans, avancent les scientifiques.

En France, l'âge moyen de la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt de l'ovulation chez une femme, est estimé à 51 ans. Mais avec l'utilisation des stérilets intra-utérins et de pilules contraceptives, ce bouleversement hormonal devient de plus en plus difficile à anticiper, souligne une étude.