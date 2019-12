La pollution atmosphérique peut perturber le cycle menstruel.

Des scientifiques de l'Inserm ont observé un potentiel lien de cause à effet entre une exposition aux particules fines accrue et une phase pré-ovulatoire plus longue.

Rémy Slama, chercheur à l'Institut pour l'avancée des biosciences de Grenoble a dirigé ces travaux publiés dans la revue Environmental Pollution. Les participantes ont accepté de recueillir leur urine tous les un ou deux jours, afin que les chercheurs puissent évaluer leur exposition à la pollution au cours des 30 jours précédant le cycle.