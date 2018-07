La perte de poids permettrait de diminuer les symptômes associés aux fibrillations auriculaires

Une étude australienne a montré que des personnes atteintes d'obésité et souffrant de fibrillations auriculaires sont capables d'inverser les symptômes associés à ces troubles du rythme cardiaque en perdant du poids.

Des chercheurs du Centre d'étude des troubles du rythme cardiaque à l'Université d'Adelaïde et de l'Institut de santé et de recherche médicale de l'Australie du sud (SAHMRI) ont étudié le cas de 355 personnes souffrant de fibrillations auriculaires (FA), des troubles pouvant conduire à de graves problèmes cardiaques.

En plus de souffrir de fibrillations auriculaires, les patients affichaient tous un IMC supérieur ou égal à 27. (Un IMC compris entre 25 et 29,9 classe la personne dans la catégorie du surpoids. Au-delà de 30, il s'agit d'obésité).

Les participants ont été divisés en groupes en fonction du poids qu'ils avaient perdu : moins de 3%, de 3% à 9%, 10% ou plus.

Les chercheurs ont remarqué qu'une perte de poids égale ou supérieure à 10%, en plus de précautions prises afin d'éviter d'autres facteurs de risque associés aux FA, peut inverser la progression de ce trouble.

Les fibrillations auriculaires (FA) constituent le trouble cardiaque le plus fréquent. On le décèle chaque année chez des millions de personnes dans le monde. Douleurs thoraciques, palpitations, faiblesse, fatigue, tournis et souffle court en sont quelques symptômes.

"Cette maladie est progressive. De petits symptômes initiaux et intermittents se développent en un état plus durable", explique l'auteure principale de Melissa Middeldorp. "Leur progression est directement liée au poids."

"Les personnes ayant perdu du poids ont vécu une diminution des symptômes. Elles ont eu besoin d'un traitement moins lourd et plus efficace. Les patients qui avaient constaté une pérennité des symptômes les ont vus redevenir intermittents ou bien disparaître totalement."

Le nombre d'adultes atteints d'obésité et de surpoids a doublé ces deux dernières décennies. L'Australie compte désormais parmi les pays développés les plus touchés.

Le professeur Prash Sanders, qui dirige le Centre d'étude des troubles du rythme cardiaque, commente ces constatations : "Cette étude montre que la perte de poids et le réajustement du style de vie étaient essentiels dans une gestion efficace des FA. Dans de nombreux cas, cela évite la chirurgie ou l'usage de médicaments".

"Alors que l'obésité atteint des records en Australie et dans de nombreux pays au niveau de vie élevé, cette étude laisse espérer que les personnes obèses bénéficient d'une meilleure qualité de vie et réduisent leur dépendance aux service de santé en perdant du poids".

Les résultats ont été publiés (en anglais) dans la revue en ligne Europace.