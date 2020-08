La nature rendrait nos enfants plus intelligents.

Une étude menée sur plus de 600 enfants âgés de 10 à 15 ans par l’Université d’Hasselt suggère que le fait de grandir dans un environnement plus "vert" augmente l’intelligence et réduit les problèmes comportementaux des enfants.

Cette étude, publiée dans Plos Medicine, nous incite à changer les interactions que l’on crée entre les enfants et la nature. Notamment à l’école, où de plus en plus de voix s’élèvent pour plaider en faveur de l’école à l’extérieur.