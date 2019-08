La micro-sieste: où la pratiquer, comment et quels bienfaits?

De plus en plus en vogue, la "micro-sieste" peut s'avérer précieuse pour recharger ses batteries quand on a un petit coup de mou. Voici quelques conseils pour la pratiquer.

Dormir quelques minutes et être requinqué pour le reste de la journée. Voici le concept de la micro-sieste.

On peut la pratiquer presque partout: à la maison, au bureau ou encore dans sa voiture.