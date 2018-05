La meilleure position pour bien dormir

Chacun ses habitudes ! La manière de s'allonger dans son lit pour dormir est personnelle. Mais pour avoir un bon sommeil et pour préserver la bonne santé de notre colonne vertébrale, toutes les postures ne se valent pas. En effet, la qualité du sommeil est essentielle pour être en forme. De ce fait, la position adoptée durant la nuit a également des répercussions, notamment sur la digestion et sur la circulation sanguine. Voici quelques conseils !

Sur le dos, c'est bon pour la colonne vertébrale, le visage et la nuque Dormir sur le dos avec les bras de chaque côté du corps est considéré comme la position la meilleure pour la santé. C'est bon pour la colonne vertébrale et pour la nuque. Cela dit, petit bémol: ceux qui dorment sur le dos ont tendance à ronfler plus que les autres. Par ailleurs, cette position peut provoquer l'arrêt du flux respiratoire, effet communément appelé "apnée du sommeil". Toujours sur le dos, la position de "l'étoile de mer" est également conseillée. Que vos bras entourent l'oreiller ou non, dormir sur le dos peut également prévenir des rides sur le visage et des éruptions cutanées. Cependant, cette position a également tendance à engendrer des problèmes de ronflements et de reflux acides. Qui plus est, avoir les bras levés comprime les tendons des épaules et diminue la circulation sanguine locale. Ce qui entraîne souvent des tendinites.

Sur le côté, s'équiper de quelques coussins Pour les spécialistes, il n'existe pas de position miracle. La qualité du sommeil dépend de beaucoup de paramètres, allant de la génétique à la qualité du matelas. Néanmoins, il a été scientifiquement prouvé que dormir sur le côté permet de mieux nettoyer le cerveau : on élimine les toxines cardio-vasculaires, pulmonaires, cérébrales. Mais cette position est déconseillée pour ceux qui ont des reflux gastriques à cause du stress emmagasiné dans la journée. Pour ces gens-là, qui ont l'estomac fragile, mieux vaut effectivement privilégier d'être sur le dos. Si on dort sur le côté, il faut s'équiper de quelques coussins qui feront office de soutien à plusieurs endroits stratégiques du corps. Un oreiller ni trop haut ni trop bas qui garde la tête et la nuque bien dans l'alignement de la colonne vertébrale.

Sur le ventre, douleurs cervicales et lombaires Les spécialistes l'affirment : dormir sur le ventre est la pire des positions. Pourquoi ? Parce qu'elle gêne la respiration, la digestion, crée des tensions dans la région lombaire, surcharge les articulations cervicales et thoraciques, ce qui peut entraîner des douleurs à la nuque et induire des maux de tête. Cette position est pourtant rassurante en cas d'anxiété. Si vous devez vous allonger sur le ventre, ne tardez donc pas à vous retourner sur le dos ou le côté pour dormir. Si vous dormez quand même sur le ventre, préférez un oreiller plat pour éviter de pressuriser votre cou et vos épaules et un matelas ferme, et retournez-vous souvent !

En position foetale, gêne respiratoire et engourdissements Premièrement, vous empêchez votre cage thoracique de se gonfler et vous respirez moins bien. Votre colonne vertébrale et votre cou sont recourbés, vos genoux pliés pendant des heures, et tout ça risque de vous causer de l'arthrite, des douleurs et des engourdissements. Si vous dormez dans cette position, pensez à mettre un oreiller entre vos jambes et à plier une jambe en tendant l'autre pour alléger la tension que vous mettez sur vos articulations et votre bassin. Pour votre tête, préférez un oreiller épais, il soutiendra votre colonne vertébrale et bouchera l'espace vide entre votre épaule et votre cou.

