La médecine esthétique compte toujours plus d'adeptes dans le monde.

Le marché mondial de l'esthétique médicale et chirurgicale devrait être multiplié par trois en dix ans, passant de 5,7 à 14,8 milliards d'euros entre 2014 et 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 8% sur la période 2018-2023, d'après des données diffusées par l'IMCAS à l'occasion de son congrès mondial annuel. Le remodelage corporel et les injections semblent tout particulièrement séduire avec des taux de croissance annuels composés de 8,3% et 9,2%, respectivement.

Le succès des produits injectables Les produits injectables, qui incluent la toxine botulique et les autres produits de comblement, ont toujours le vent en poupe, demeurant le premier marché en valeur en 2019 (51,5%). Un constat qui ne devrait pas changer dans les années à venir puisque les chiffres font état d'une prévision de croissance de 9,2% par an jusqu'en 2023. Concernant les autres segments de marché, les équipements à base d'énergie, qui comprennent notamment les lasers, les radiofréquences, les ultrasons et les dispositifs de remodelage du corps, devraient également profiter d'une croissance de 7,5% par an, tandis que la croissance des cosméceutiques, comprendre la cosmétique médicale, est estimée à 6,9% par an.

Augmentation mammaire: la chirurgie la plus demandée Les données de l'IMCAS montrent que l'augmentation mammaire est la procédure chirurgicale la plus pratiquée dans le monde en 2018, devant la liposuccion, la chirurgie des paupières, l'abdominoplastie, et la rhinoplastie. Concernant les procédures chirurgicales pratiquées sur le corps, l'augmentation mammaire arrive toujours en tête (26% du total des procédures), devant la liposuccion (25%), l'abdominoplastie (13%), le lifting mammaire (10%) et la réduction mammaire (7,6%). En ce qui concerne les procédures chirurgicales pratiquées sur le visage, c'est la chirurgie des paupières qui semble séduire le plus (31% du total des procédures) devant la rhinoplastie (20,3%), le transfert de graisse -visage (15%), le lifting du visage (11%) et la chirurgie des oreilles (7%). De son côté, l'injection de toxique botulique figure en tête des procédures non-invasives les plus pratiquées dans le monde (48,2% des procédures), devant l'injection d'acide hyaluronique (29,5%), l'épilation (7,2%), la réduction de graisse via des dispositifs de remodelage du corps (3,7%) et le photo-rajeunissement (3,4%).