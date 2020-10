La masturbation, un plaisir fréquent pour plus d'un tiers des femmes.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à découvrir leur corps et à s'offrir ce plaisir solitaire, à en croire un sondage réalisé par Les Nanas d'Paname et Terpan Prévention à l'occasion de la Journée internationale de la fille (11 octobre). Près de 9 femmes âgées de 18 à 25 ans sur dix (89%) déclarent se masturber, dont plus de 35% qui s'octroient ce petit plaisir en solo tous les deux ou trois jours.

Même si les hommes se masturbent trois fois plus que les femmes, la masturbation ne serait donc plus un sujet tabou pour la gent féminine, d'après ce sondage, qui précise qu'en l'espace de 50 ans, la proportion de femmes affirmant s'être livrées à la masturbation a été multipliée par plus de quatre.

En 2020, 45% d'entre elles avouent avoir connu leur première masturbation entre 13 et 14 ans, 17% entre 15 et 16 ans, 14% entre 16 et 17 ans et 24% à l'âge de la majorité.

Une pratique qui a des répercussions sur la sexualité et leur permet de mieux connaître leur corps puisque plus de 86% des sondées affirment avoir ressenti un orgasme lors de ce plaisir solitaire, dont 78% à chaque masturbation.