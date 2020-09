La malbouffe liée à un changement de chromosomes associé au vieillissement

Les personnes qui consomment beaucoup de malbouffe transformée industriellement sont plus susceptibles de présenter un changement de leurs chromosomes lié au vieillissement, selon une étude présentée lors d’une conférence médicale en ligne.

Des études antérieures avaient mis en évidence un lien possible entre le vieillissement des chromosomes avec les boissons sucrées, les viandes transformées et d’autres aliments riches en graisses saturées et en sucre, mais les résultats n’étaient pas concluants.

Les chromosomes raccourcissent, signe de vieillissement

Trois portions ou plus par jour de ces "aliments ultra-transformés" doubleraient les chances que les brins d’ADN et de protéines appelés télomères, trouvés à l’extrémité des chromosomes, soient plus courts que les personnes qui consomment rarement ces aliments, selon des scientifiques à la Conférence européenne et internationale sur l’obésité.

Les télomères courts sont un marqueur du vieillissement biologique au niveau cellulaire et l’étude suggère que l’alimentation est un facteur qui pousse les cellules à vieillir plus rapidement. Chaque cellule humaine possède 23 paires de chromosomes qui contiennent notre code génétique. Les télomères ne portent pas d’informations génétiques, mais sont essentiels pour préserver la stabilité et l’intégrité des chromosomes et, par extension, l’ADN sur lequel toutes les cellules de notre corps s’appuient pour fonctionner.

En vieillissant, nos télomères se raccourcissent naturellement car chaque fois qu’une cellule se divise, une partie du télomère est perdue. Cette réduction de la longueur est reconnue depuis longtemps comme un marqueur de l’âge biologique.

Les scientifiques dirigés par les professeurs Maria Bes-Rastrollo et Amelia Marti, tous deux de l’Université de Navarre en Espagne, voulaient explorer un lien suspecté entre la consommation régulière de malbouffe hautement transformée et la réduction des télomères. Mais, bien que la corrélation soit forte, la relation causale entre la consommation d’aliments hautement transformés et la diminution des télomères reste spéculative, ont averti les auteurs.



La malbouffe n’est pas de la vraie nourriture

Les aliments ultra-transformés sont des substances fabriquées industriellement composées d’un mélange d’huiles, de graisses, de sucres, d’amidon et de protéines qui contiennent peu ou pas d’aliments entiers ou naturels. Ils comprennent souvent des arômes artificiels, des colorants, des émulsifiants, des conservateurs et d’autres additifs qui augmentent la durée de conservation et les marges bénéficiaires.

Tous ces composants signifient également que ces aliments sont pauvres sur le plan nutritionnel par rapport aux alternatives moins transformées. De plus, des études antérieures ont montré de fortes corrélations entre les aliments ultra-transformés et l’hypertension, l’obésité, la dépression, le diabète de type 2 et certaines formes de cancer.

Entre 29% et 82% de télomères raccourcis en plus

Marti et ses collègues ont examiné les données de santé de près de 900 personnes âgées de 55 ans ou plus qui ont fourni des échantillons d’ADN en 2008 et des données détaillées sur leurs habitudes alimentaires tous les deux ans par la suite. Les 645 hommes et 241 femmes ont été répartis également en quatre groupes, en fonction de leur consommation d’aliments ultra-transformés.

Les personnes du groupe à forte consommation d’aliments ultra-transformés étaient plus susceptibles d’avoir des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire, de diabète et de graisses sanguines anormales. Ils avaient également tendance à consommer moins d’aliments associés au régime méditerranéen comme des fibres, de l’huile d’olive, des fruits, des légumes et des noix.

Par rapport au groupe qui mangeait le moins d’aliments ultra-transformés, les trois autres ont montré une probabilité accrue – 29%, 40% et 82% respectivement – d’avoir des télomères raccourcis.

Les résultats ont été publiés dans l’American Journal of Clinical Nutrition.